В Челябинске 17-летний парень пытался поджечь полицейскую машину

В Челябинске заключен под стражу несовершеннолетний, обвиняемый по статье о терроризме.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 июля текущего года 17-летний челябинец, находясь на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления внутренних дел по городу Челябинску, облил легковоспламеняющейся жидкостью служебный автомобиль и пытался его поджечь, – сообщили в полиции региона.

Сделать это ему не удалось, парень был задержан полицейскими. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ (Покушение на террористический акт).

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