Сиделка воровала деньги у жены инвалида, за которым ухаживала

В Еманжелинске будут судить сиделку, которая похитила деньги у супруги своего подопечного.

Обвинения в краже предъявлены 58-летней местной жительнице. Сиделка ухаживала за мужчиной-инвалидом и иногда его супруга обращалась к ней за помощью в оплате коммунальных услуг в банковском приложении. Обвиняемая, используя сотовый телефон супруги инвалида, через систему быстрых платежей неоднократно переводила денежные средства потерпевшей на свои банковские счета и родственников. В общей сложности она похитила около 260 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре области.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемой наложен арест, потерпевшей стороной заявлен иск. Обвинения сиделке предъявлены по п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере, с банковского счета). Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

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