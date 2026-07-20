На Южном Урале компании, обязавшиеся вывезти мусор с несанкционированных свалок, закопали его на месте

В Челябинской области в суде будут рассмотрены уголовные дела о многомиллионном хищении бюджетных средств и нанесении вреда экологии. Компании, получившие муниципальные контракты на ликвидацию нелегальных свалок, просто закопали мусор на месте. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, обвинения предъявлены руководителям ООО «Строительная корпорация» и ООО «Стройгрупп». В зависимости от степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии следствия, в период с 2024 года по 2025 год администрациями Обручевского, Зингейского, Новопокровского и Путь Октябрьского сельских поселений с ООО «Строительная корпорация» заключены 4 муниципальных контракта на общую сумму более 30 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Руководителем ООО «Строительная корпорация» в качестве субподрядчика к выполнению работ привлечено ООО «Стройгрупп».

Но выполнять контракт должным образом компании не стали. Мусор с несанкционированных свалок закопали на месте при помощи строительной техники. Затем в администрации сельских поселений предъявили фиктивные документы о вывозе мусора на специальный полигон в Магнитогорск. Сумма причиненного муниципалитетам ущерба составила более 25 млн рублей. Кроме того, в результате закапывания мусора различных классов опасности в землю был причинен вред экологии на сумму более 230 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемыми добровольно возмещен ущерб от преступлений на сумму более 8 млн рублей. На их имущество на сумму более 17 млн рублей наложен арест. Прокурором с обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Прокуратура Кизильского района направила уголовные дела в Агаповский районный суд (постоянное судебное присутствие в с.Кизильское) для рассмотрения по существу.

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