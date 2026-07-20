В Челябинской области продолжается усиленный контроль за гидротехническими сооружениями

На Южном урале сохраняется непростая гидрологическая обстановка. В ряде территорий уровень воды в местных реках уже пошел на спад, в некоторых – остается повышенным. Максимальный подъем уровня воды за прошедшие сутки наблюдался в реке Уфа в районе Нязепетровска. В верхнем течении реки Миасс в районе села Новоандреевка сохраняется выход воды на пойму, – отметили в Минэкологии.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды увеличился в Иремельском, Магнитогорском, Кыштымском, Долгобродском, Верхнеуфалейском и Нижнеуфалейском водохранилищах, а также Поликарповском и Миасском городском прудах. Снижение уровня отмечено в Зюраткульском, Малосаткинском, Аргазинском, Шершневском, Южноуральском, Катенинском и Нязепетровском водохранилищах.

В Верхнем Уфалее ситуация в целом стабилизируется, но продолжает действовать режим повышенной готовности. Уровни сбросов воды с водохранилищ рекомендовано оставить на прежних значениях.

В Нязепетровске идет максимальный сброс воды с водохранилища, чтобы не допустить его переполнение из-за обильных осадков. Есть подтопления огородов и хозяйственных участков, а также отдельного участка дороги. Подтоплений жилых домов нет.

В Миасском городском округе укрепили дамбу озера Драга, установлен дополнительный временный гидропост для получения оперативных данных по уровню воды. В поселке Смородинка продолжает дежурить тяжелая техника для оперативного реагирования в случае возникновения такой необходимости.

В Кусе ситуация стабильная, в водохранилище обеспечен запас свободной емкости для приема паводковых вод. Сообщений о подтоплениях нет.

Как отметили в Минэкологии, владельцам участков, находящихся в непосредственной близости от водоемов, необходимо следить за информационным оповещением и следовать указаниям ответственных служб в случае возникновения внештатных ситуаций.

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