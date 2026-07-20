ММК наградил своих лучших поставщиков

На Магнитогорском металлургическом комбинате прошло вручение премий «Лучший поставщик» по итогам 2025 года. Победители были названы в 22 категориях и 23 номинациях. В число ключевых критериев оценки входили качество продукции, оптимальная цена и условия оплаты, соблюдение сроков поставок, инновационные и научно-технические составляющие поставляемых товаров и услуг, сообщает департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

«Наша традиция – в преддверии профессионального праздника собирать наших коллег и партнеров, чтобы сказать спасибо за работу. Результат нашего труда невозможен без сотрудничества с вами. Поставщики, которые обеспечивают ММК всем необходимым качественно и точно в срок, являются частью нашего бизнес-процесса и нашей технологии. В наградах, которые мы получаем, и в тех благодарностях, которые нам выражают наши клиенты, есть и ваша заслуга», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

На сегодня ММК сотрудничает более чем с 2000 поставщиков. На комбинате ведется системная работа по оценке эффективности взаимодействия: ежеквартально рассчитывается рейтинг поставщиков, проводятся выездные технические аудиты производителей, а также ежемесячные встречи в формате дня открытых дверей.

Конкурс «Лучший поставщик» проходит с 2016 года. Его цели – укрепление партнерских отношений, признание достижений поставщиков, а также поддержка их усилий по внедрению программ, направленных на постоянное улучшение деятельности, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ММК.

Магнитогорск, Елена Васильева

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