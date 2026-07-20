Челябинку, похищавшую деньги у желающих попасть в санатории, отправили под домашний арест

В Челябинске отправили под домашний арест местную жительницу, которая выдавала себя за сотрудницу профсоюза и обещала оформление путевок в санаторий со скидкой. Челябинка заключала с южноуральцами устные договоры, а затем похищала денежные средства. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил не менее миллиона рублей .

Как сообщает пресс-служба полиции, проведены обыски по местам проживания и регистрации подозреваемой на территории Челябинска и Челябинской области. В ходе мероприятий изъяты ваучеры, расписки и выписки, а также мобильные телефоны.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области задержанной предъявлено обвинение по факту хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением материального ущерба в особо крупном размере. В Центральном районном суде Челябинска по ходатайству следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудники полиции выясняют полный круг потерпевших и возможных сообщников.

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