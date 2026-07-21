В Верхнем Уфалее жителей привьют от гепатита А после наводнения

В Верхнем Уфалее ситуация стабилизируется после наводнения, вызванного сильными ливнями. Все дома на настоящий момент освободились от воды, остаются подтопленными 119 приусадебных участков, рассказал заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов, в программе «Личное мнение» на 31 канале.

Он также рассказал, что в Верхнем Уфалее активно проводится обеззараживание местности, дезинфекция питьевых источников, население будет вакцинировано от гепатита А, для чего в округ завезено 200 доз вакцины, – сообщает max-канал Минэкологии региона. «Всем пострадавшим будет оказана помощь. Администрация округа сейчас оперативно составляет акты по ущербу, проводит работу по выдаче справок для страховых компаний», – отметил Валерий Устинов.

15 июля в результате выпадения обильных осадков произошел подъем уровня воды в трех реках – Уфалейка, Генералка и Большой Суховяз. В зону подтопления попали 69 жилых домов и 133 приусадебных участков. На лодках было эвакуировано 69 человек, из них 31 ребенок.

Первый заместитель министра экологии Сергей Лавров отметил, что учитывая долговременное нахождение над территорией области мощного циклона и сильных локальных осадков, большое внимание в настоящее время уделяется готовности водохранилищ в случае необходимости принять стремительно прибывающую воду. Для этого проводится контролируемый активный сброс лишней воды из каскада водохранилищ.

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