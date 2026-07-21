Пожар в многоэтажке на Комсомольском проспекте: спасен мужчина

В Челябинске сегодня начался пожар в жилой многоэтажке на Комсомольском проспекте. Горела квартира на 10 этаже, сообщили в МЧС.

Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в жилище был обнаружен мужчина 1957 года рождения. В сопровождении пожарных он был эвакуирован по маршевой лестнице и передан медицинским работникам для осмотра. В результате пожара он получил отравление продуктами горения.

Возгорание ликвидировано на площади 4 квадратных метра. На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники. Причину ЧП предстоит установить специалистам отделения дознания.

Фото МЧС

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