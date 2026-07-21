В нескольких муниципалитетах Южного Урала сохраняется круглосуточный контроль за паводковой ситуацией

На заседании рабочей группы Минэкологии региона муниципалитетам Верхнего Уфалея, Кыштыма, Нязепетровска, Сатки, Миасса и Златоуста поручено продолжать круглосуточный контроль за паводковой ситуацией.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды за прошедшие сутки увеличился в Долгобродском, Южноуральском, Нязепетровском, Верхнеуфалейском, Кыштымском, Магнитогорском водохранилищах, а также Миасском городском пруду.

В Верхнеуфалейском городском округе сильные дожди в районе Вишневогорска и Аракуля, а также на юге Свердловской области накануне вечером, 20 июля, вновь привели к подъему рек Уфалейка, Генералка и Большой Суховяз. В Верхнем Уфалее силами администрации муниципалитета, МЧС и спасателей были проведены работы по берегоукреплению реки Уфалейка в районе улиц Коммунальная и Морозова. Сбросы с водохранилищ продолжаются на том же уровне, что и ранее, – сообщает Минэкологии.

По информации синоптиков, в ближайшие дни, 22-24 июля, водный режим большинства рек Челябинской области также будет неустойчивым. В районах выпадения дождей возможны подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков. Главам муниципальных округов дано поручение продолжать вести круглосуточный контроль за водными объектами, состоянием ГТС и водопропускных сооружений.

В Госавтоинспекции предупредили, что в связи с паводком сохраняется ограничение для всех видов транспорта на участке дороги «Аракуль – примыкание к Мауку» (до 18:00 25 июля). Сроки могут быть продлены. В ГАИ просят водителей по возможности отказаться от поездок в направлении. Если вы уже в пути – будьте предельно внимательны, строго следуйте указаниям инспекторов и знакам временной организации движения.

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