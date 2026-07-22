Водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе, будут судить

В Челябинске в суд отправилось дело о наезде на ребенка на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 9 мая этого года в поселке Новосинеглазово. 42-летний мужчина, управлявший автомобилем «Шевроле Лачети», около дома № 24 по улице Челябинской сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Было установлено, что водитель был пьян.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку причинены тяжелые травмы. В медучреждении мальчик был введен в искусственную кому, длительное время провел в больнице, в настоящее время наблюдается у логопеда и психолога.

На имущество обвиняемого и денежные средства наложен арест. Заявлен иск о взыскании с обвиняемого 8,5 млн рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу.

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