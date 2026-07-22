Житель Коркино осужден за убийства пяти женщин, совершенные более 20 лет назад

В Челябинске вынесен приговор 57-летнему жителю Коркино. Он признан виновным в убийствах и разбойных нападениях на женщин.

В Следственном комитете рассказали о поимке преступника. В марте 2007 года за домом № 102 по улице Мира в Металлургическом районе прохожим было обнаружено тело 35-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений шеи и тела. Кроме того, у женщины были похищены сумка с личными вещами и сотовый телефон. По горячим следам установить обстоятельства преступления не удалось, в связи с чем уголовное дело было приостановлено.

Спустя время оно было возобновлено. Следователи повторно допросили мужчину, у которого в год убийства был изъят сотовый телефон погибшей женщины. Тогда он пояснил, что нашел его и обеспечил себе алиби. Кроме того, в деле имелся субъективный портрет злоумышленника, составленный кондуктором трамвая, которая, несмотря на прошедшее время, отчетливо запомнила мужчину, заходившего в общественный транспорт с окровавленными руками ранним утром в день преступления.

Благодаря правильно выработанной тактике допроса мужчина дал признательные показания, отметили в СК. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину и похитил ее имущество.

Проверяя фигуранта на причастность к совершению иных преступлений, следователь-криминалист установил возможную причастность этого мужчины к совершению убийств еще четырех женщин, два из которых сопряжены с разбоем. В ходе расследования уголовного дела собраны доказательства вины фигуранта в совершении всех преступлений, – сообщили в СУ СК. Было установлено, что в 2004-2005 годах в темное время суток осужденный напал с ножом еще на четверых женщин в возрасте от 39 до 65 лет. Жертвы скончались от полученных ножевых ранений. В двух случаях он похитил их личные вещи.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда на сумму 3 млн рублей.

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