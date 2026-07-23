Два человека погибли на реке Урал за минувшие сутки

Два трагических происшествия на водных объектах зафиксированы в Челябинской области.

В Магнитогорске на реке Урал мужчина 1990 года рождения отдыхал с друзьями на берегу. Он ушёл купаться и не вернулся. Спасатели Магнитогорского поисково‑спасательного отряда обнаружили тело в 4 метрах от берега – на глубине 3 метров.

Ещё один трагический случай произошёл в посёлке Ильинка Кизильского муниципального округа, также на реке Урал. Мужчина 1978 года рождения ушел купаться и пропал. Очевидцы заметили тело в 3 метрах от берега – оно находилось на поверхности воды.

В МЧС сообщили, что по предварительным данным оба южноуральца отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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