Лжеминер возместит больнице ущерб от простоя из-за его звонка «о бомбе»

Районная больница поселка Увельский обратилась в суд с иском о возмещении вреда, нанесенного действиями лжеминера. Гражданин Хараузов М.С. в апреле 2025 года, находясь в кабинете № 21 поликлиники, сообщил ложные сведения о минировании здания медучреждения. После поступившего сообщения, пациенты и медицинский персонал были эвакуированы, работа была прервана, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Челябинской области. Больница потребовала взыскать с Хараузова 766 405 рублей 60 копеек, из которых 18 405 рублей 60 копеек – ущерб за время простоя медицинского персонала, 748 000 рублей 00 копеек – ущерб от непроведенной диспансеризации населения.

В ноябре прошлого года Хараузов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сркоом 3 года.

Южноуральский городской суд постановил взыскать с Хараузова М.С. в пользу ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» 18 405 рублей 60 копеек – за простой медперсонала. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано – представленные стороной истца документы не дали возможности определить ущерб от не проведенной в тот день диспансеризации населения.

Данное решение не вступило в законную силу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube