В Челябинской области жертвам мошенников через суд возвращают похищенные средства

Усть-Катавский городской суд вернул местной жительнице денежные средства, которые у нее выманили мошенники.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Челябинской области, в августе 2025 года потерпевшая, находясь под влиянием злоумышленников перевела 460 700 рублей на расчетный счет АО «Газпромбанк», положив деньги через банкомат.

Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в ОМВД России по Усть-Катавскому ГО. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Оперативники выяснили, что денежные средства поступили на банковский счет АО «Газпромбанк», открытый 6 августа 2025 года на имя А. Сидорова.

В судебном заседании потерпевшая пояснила, что с Сидоровым не знакома, каких-либо обязательств, в том числе долговых, перед ним не имеет, намерений передать в его пользу денежные средства у нее не было. Суд пришел к выводу, что Сидоров, как владелец счета, получил 460 700 рублей в отсутствие законных оснований, и взыскал с него указанную сумму как неосновательное обогащение.

Еще одно похожее дело рассматривал Еманжелинский горсуд. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, в январе 2025 года Т., введенная в заблуждение неустановленными лицами, перевела на счет гражданина К. большую сумму – 1 195 000 рублей. Следственным отделом МВД России по Ашинскому району Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Т.

Получатель суммы в суде заявил, что он не открывал банковскую карту, на которую поступили денежные средства истца, и не заключал договор с банком, номер телефона, с которого оформлена карта, ему не принадлежит. Но эти доводы судом были отклонены. С К. в пользу Т. взыскано неосновательное обогащение в сумме 1 195 000 руб., также с К. взыскана в бюджет государственная пошлина.

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