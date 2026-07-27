В Челябинской области объявлен режим ракетной опасности

В Челябинской области введн реим «ракетная опасность». Об этом сообщают экстренные службы.

В МОБ региона напомнили, что этот режим вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения.

Жителям рекомендуют:

– Спуститься в подвал или паркинг;

– Не пользоваться лифтом;

– Не подходить к окнам;

– выключить газ и электроприборы.

На улице необходимо найти укрытие и оставаться там до отбоя. Тем, кто находится в транспорте, нужно выйти и найти укрытие – подвал, паркинг, подземный переход.

В МОБ напомнили, что нельзя снимать на телефон работу ПВО и беспилотники, подбирать обломки, трогать и пеемещать их.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42