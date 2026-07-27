В Челябинской области объявлен режим ракетной опасности

В Челябинской области введн реим «ракетная опасность». Об этом сообщают экстренные службы.
В МОБ региона напомнили, что этот режим вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения.
Жителям рекомендуют:
– Спуститься в подвал или паркинг;
– Не пользоваться лифтом;
– Не подходить к окнам;
– выключить газ и электроприборы.
На улице необходимо найти укрытие и оставаться там до отбоя. Тем, кто находится в транспорте, нужно выйти и найти укрытие – подвал, паркинг, подземный переход.
В МОБ напомнили, что нельзя снимать на телефон работу ПВО и беспилотники, подбирать обломки, трогать и пеемещать их.
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