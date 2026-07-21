Магнитогорский цементно-огнеупорный завод оснастят новыми системами автоматического контроля выбросов – куда их поставят

Магнитогорский цементно-огнеупорный завод (ООО «МЦОЗ», входит в Группу ММК) оборудует вращающиеся печи системами автоматического контроля выбросов (САКВ). Агрегаты обжига являются основными источниками промышленного воздействия на атмосферу, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Сначала специалисты МЦОЗ определили перечень объектов для установки САКВ, а затем, уже с учетом конструктивных особенностей дымовых труб, выбрали оптимальные места для монтажа оборудования.

Вращающиеся печи № 1, 2 и 3 оснастят современными анализаторами пыли. На барабанных печах обжига № 4 и 5 смонтируют комплексные системы – они будут дополнительно контролировать газовые потоки, отходящие от агрегатов.

На сегодня завершены проектно-конструкторские работы. Ведется изготовление измерительных комплексов. Пусконаладка и ввод систем в промышленную эксплуатацию намечены на октябрь 2026 года. Внедрение САКВ позволит выполнить нормативные требования к автоматическому учету выбросов и обеспечить непрерывный объективный контроль за состоянием воздуха, уточнили в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Магнитогорск, Елена Васильева

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