В Челябинской области на реке Уй утонул подросток

В Троицком муниципальном округе утонул юноша 2009 года рождения.

Как сообщает МЧС, погибший с компанией товарищей отмечали день рождения одного из них на берегу реки Уй в 1,5 км от посёлка Черноречье. По предварительным данным, подросток пошел к воде, оступился и его унесло течением.

Начались поиски, в которых были задействованы сотрудники МЧС России, Троицкого поисково-спасательного отряда, полиции и добровольцы. Тело юноши обнаружено в двух метрах от берега (в пяти км от места, где отдыхала компания).

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