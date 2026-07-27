На Шершневском водохранилище увеличили сброс воды

В понедельник 27 июля Сброс воды на Шершнёвском водохранилище в Челябинске увеличили до 65 кубометров в секунду. Как сообщает Минэкологии региона, боковой приток водоёма по-прежнему довольно интенсивен – несмотря на жару и отсутствие осадков в последние дни.

Затяжные ливни сильно переувлажнили почву, болота, мелкие притоки и ручьи. Вся накопленная вода, невзирая на высокие температуры и испарение, стекает в основные русла водотоков.

Шершнёвская ГТС работает в штатном режиме, отметили в Минэкологии. Замер уровня воды специалисты производят каждые два часа. Параметры сброса не превышают нормативных значений.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, фиксируется также небольшое повышение уровней в Малосаткинском и Нязепетровском водохранилищах. В целом по Челябинской области происходит снижение уровней большинства водоёмов, ситуация стабилизируется.

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