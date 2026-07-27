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В парке Таганай зацвела гудайера – зимостойкая орхидея

Фото: страница нацпарка Таганай ВКонтакте

В национальном парке Таганай зацвела гудайера ползучая.

Это единственная из растущих в России орхидей, чьи листья остаются зелёными даже под снегом и отмирают лишь весной. Цвести она начинает только на пятом году жизни. Крохотные белые душистые цветки расположены на стебле по спирали и поочередно поворачиваются к солнцу, – рассказали в пресс-службе парка.

Там отметили, что гудайера занесена Красную книгу Челябинской области. Обитает эта орхидея только в лесах, чей возраст не меньше ста лет.

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