В Челябинской области за сутки на водоемах погибли 2 человека

В Челябинской области утонули 2 человека.
Как сообщает МЧС региона, на озере Еткуль утонула женщина 1993 г.р. По предварительным данным в состоянии алкогольного опьянения она ушла купаться и не вернулась. Тело обнаружено в 30 метрах от берега.
На реке Кыштымка очевидцами на поверхности воды обнаружено тело неизвестного мужчины. Специалисты МЧС России извлекли погибшего и передали сотрудникам полиции.
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