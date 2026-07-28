В Челябинской области за сутки на водоемах погибли 2 человека

В Челябинской области утонули 2 человека.

Как сообщает МЧС региона, на озере Еткуль утонула женщина 1993 г.р. По предварительным данным в состоянии алкогольного опьянения она ушла купаться и не вернулась. Тело обнаружено в 30 метрах от берега.

На реке Кыштымка очевидцами на поверхности воды обнаружено тело неизвестного мужчины. Специалисты МЧС России извлекли погибшего и передали сотрудникам полиции.

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