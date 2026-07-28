Председатель федерации альпинизма Челябинской области умер во время совещания в горах

Глава федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин умер во время рабочего совещания.

Как сообщает пресс-служба организации, в 21.55 25 июля 2026 года во время тренерского совещания в базовом лагере в ущелье Адыр-Су на сборах «Джайлык 2026» у Сергея Печенкина внезапно произошла остановка сердца.

«Массаж сердца и искусственное дыхание не помогли вернуть его к жизни.

15 августа 2026 г. ему исполнился бы 71 год, но, к сожалению, этому не суждено было случиться», – говорится в некрологе. Размещенном на страничке федерации Вконтакте.

Там же отмечается, что Сергей Печенкин возглавлял организацию 12 лет. На всех десяти последних альпинистских сборах в горах он был бессменным ответственным по безопасности.

«Его спортивные достижения – КМС по альпинизму, инструктор-методист второй категории, спортивный судья всероссийской категории. И самое главное – огромная душа и большое сердце. Он любил горы! И здесь, недалеко от Эльбруса, он ушел в небеса. Память о нем сохранится навсегда!», – говорится в некрологе.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42