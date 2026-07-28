В Челябинске задержан с 5,5 млн курьер мошенников – деньги он забрал у 86-летней пенсионерки

В Челябинской области полиция задержала курьера мошенников с поличным, его жертвой стала 86-летняя пенсионерка.

По предварительным данным, преступление началось с сообщения бывшего работодателя потерпевшей, в котором говорилось, что с женщиной свяжется в скором времени сотрудник спецслужб, так как проходит плановая проверка всех специалистов организации.

Спустя время потерпевшей поступил звонок от неизвестного, тот сообщил, что на её паспортные данные открыт банковский счет агентом недружественной страны. Под предлогом проведения проверки, предотвращения финансирования противоправной деятельности и необходимости сохранения денежных средств они убедили женщину снять все имеющиеся накопления.

В течение нескольких дней потерпевшая обналичила денежные средства со своих банковских счетов, а также подготовила наличные, находившиеся в квартире. Следуя указаниям аферистов, она передала деньги неизвестному молодому человеку, который представлялся «агентом», назвавшему кодовое слово. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5, 5 млн рублей.

Сотрудники полиции установили личность курьера и задержали его в Челябинске. Им оказался 19-летний местный житель.

По версии следствия, он забирал денежные средства у потерпевших для последующей передачи организаторам мошеннической сети. По данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полицейские продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности и иных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Челябинск, Елена Васильева

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