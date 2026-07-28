Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются опасные природные явления, предупредили в МЧС по региону.

До конца суток 28 июля, ночью и днём 29 июля в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.

В МЧС напомнили о мерах безопасности:

– останьтесь по возможности дома;

– плотно закройте окна и двери, уберите вещи с балконов;

– не паркуйте авто под деревьями, рекламными щитами и слабо закреплёнными конструкциями;

– на улице держитесь подальше от ЛЭП, деревьев, навесов;

– если попали под шквал – укройтесь в капитальном здании или подъезде;

– не выходите сразу после ослабления ветра: возможен повторный порыв;

– отключите электроприборы из сети.