Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются опасные природные явления, предупредили в МЧС по региону.
До конца суток 28 июля, ночью и днём 29 июля в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.
В МЧС напомнили о мерах безопасности:
– останьтесь по возможности дома;
– плотно закройте окна и двери, уберите вещи с балконов;
– не паркуйте авто под деревьями, рекламными щитами и слабо закреплёнными конструкциями;
– на улице держитесь подальше от ЛЭП, деревьев, навесов;
– если попали под шквал – укройтесь в капитальном здании или подъезде;
– не выходите сразу после ослабления ветра: возможен повторный порыв;
– отключите электроприборы из сети.