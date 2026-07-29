Cброс воды на Шершневском водохранилище увеличен до 70 кубометров в секунду

На Шершневском водохранилище снова увеличен сброс объема воды – до 70 кубометров в секунду.

Мера связана с увеличением бокового притока, прошедшими накануне обильными осадками и прогнозируемыми кратковременными дождями в ближайшие несколько дней на территории Челябинской области.

Как пояснили в минэкологии Челябинской области, замер уровня воды на водохранилище производится каждые два часа. Сброс установлен в соответствии с действующим регламентом и не превышает нормативных значений. Ситуацию на водном объекте оценивается на данный момент как штатная.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, фиксируется также незначительное повышение уровней в Аргазинском, Верхнеуфалейском, Магнитогорском водохранилищах. В целом по Челябинской области происходит снижение уровней большинства водоемов, либо показатели остаются без изменений. Сброс воды с Аргазинского водохранилища составляет 40 кубометров в секунду.

По информации Челябинского ЦГМС, сегодня, 29 июля, на территории региона ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах – сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный. Завтра, 30-31 июля – облачно с прояснением, кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Температура воздуха ночью в среднем около +19, +20 градусов, днем – около 30 градусов тепла.

Непростая гидрологическая обстановка остается и в соседних Свердловской, Курганской областях. В Тюменской области из-за обильных осадков и подъемов уровней водоемов, а также угрозы подтопления ряда территорий введен режим ЧС.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube