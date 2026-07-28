Проект «Печь» – как ММК знакомит школьников с профессией металлурга

В детских оздоровительно-образовательных центрах Магнитогорского металлургического комбината провели серию научно-практических занятий для школьников. Образовательный проект «Печь» по ранней профориентации и вовлечению молодежи в инженерно-техническое творчество реализуется с использованием гранта «Сплав добра и дела», предоставленного Благотворительным фондом «Металлург» при поддержке ММК и «Российского детского фонда».

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», в «Горном ущелье» участники смены «ЭКО-умка!" освоили базовые навыки литейного дела в металлургической лаборатории, а также провели технологическую плавку алюминия. Под руководством наставников подростки прошли полный производственный цикл: от создания формовочной массы и подготовки литейных форм до заливки жидкого металла и получения готовых сувенирных изделий. На лекциях им рассказали обо всех этапах работы комбината – от добычи руды до формовки металла.

Интерактивный мастер-класс «Реактивная лаборатория» погрузил отдыхающих в «Уральских зорях» в мир прикладной химии и лабораторных опытов. Юные исследователи на практике изучали законы химии, самостоятельно выполняя научные эксперименты и наблюдая за химическими реакциями.

Подобные интерактивные форматы наглядно демонстрируют школьникам ценность научно-исследовательской деятельности и помогают определиться с будущей профессией в металлургической отрасли, подчеркивают организаторы.

Отметим, что за летнюю кампанию-2026 в загородных лагерях комбината побывают почти 10,5 тысячи отдыхающих, 60% из них – дети сотрудников предприятий Группы ММК.

Магнитогорск, Елена Васильева

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