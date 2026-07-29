Победители конкурса грантов получат от 200 до 500 тысяч рублей на добрые дела

Обнародованы победители пятого. Юбилейного конкурса грантов «Сплав добра и дела – 2026». В этом году денежную поддержку получат 24 победителя – речь идет о 10 идеях от некоммерческих организаций и 14 разработках от неравнодушных граждан. Они касаются профориентации, изучения исторического, культурного и природного наследия с малышами и детьми-сиротами, арт-терапии для детей-инвалидов, обучения стрельбе из лука людей с инвалидностью, развития дворового спорта и поддержки подростков, организации рыболовного клуба для детей.

Задача конкурса, организованного БФ «Металлург» при поддержке Магнитогорского металлургического комбината и Челябинского областного отделения «Российского детского фонда», – выявить и поддержать местные инициативы по решению актуальных социальных проблем Магнитогорска и близлежащих сельских районов. Участниками проекта могут стать как некоммерческие организации – государственные и муниципальные учреждения культуры, зарегистрированные на этих территориях, так и инициативные граждане.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникации ПАО «ММК», в этом году, после изменения условий подачи заявки, в конкурсе приняли участие рекордные 89 потенциальных благотворителей. Впервые соискатели грантов сначала представляли комиссии идею, а не готовый проект со сметой. Участники обрели возможность получить консультацию и откорректировать замысел для его дальнейшей проработки. В основной этап конкурса вышли 76 заявок, из них 58 попали в финал.

За время проведения конкурса консультационную поддержку в реализации благотворительных проектов и финансовую поддержку в общей сложности на 26 миллионов рублей получили 87 участников. В этом году грантовый пул увеличили: физлица могли рассчитывать на сумму до 200 тысяч рублей, некоммерческие организации – до 500 тысяч.

Юбилейная церемония награждения прошла в собственном ресурсном центре, недавно открытом в офисе фонда «Металлург».

«Это было нашей давней мечтой, с помощью ММК она воплотилась! – рассказал директор БФ «Металлург» Алексей Бельтюков. – Ресурсный центр – не просто место для проведения мероприятий, это серьёзный механизм в структуре фонда. Здесь у каждого есть возможность получить консультацию, повысить профессионализм в разных направлениях благотворительности, в дальнейшем планируем предоставлять консультации по бухгалтерскому делу, юридическим вопросам, составлению грантовых заявок и многим другим вопросам. Важно, чтобы вы понимали: это дом для всех неравнодушных людей, которые хотят помогать, а мы станем им плечом, на которое можно опереться на этом пути. По сути, ресурсный центр начал свою работу намного раньше, специалисты помогали участникам этого конкурса прорабатывать свои проекты, поэтому важная для нас цифра: из 24 победителей «Сплава добра и дела» 16 конкурсантов подали заявку впервые и сразу же получили гранты».

Он добавил, что миссия фонда – делать жизнь людей благополучной.

«Мы начали этот конкурс в 2022 году, и все эти годы ММК его поддерживал, развивал и приумножал. Потому что для нас важно, чтобы людей, стремящихся облегчить жизнь тех, кто нуждается в помощи, становилось больше. Именно благодаря вам благотворительная деятельность фонда и комбината пополняется новыми идеями, расширяются сферы её воздействия. И спасибо вам за активное отношение к жизни и неравнодушие. Уверен, что, завершив свои проекты, вы продолжите свою деятельность, а мы будем активно помогать», – поздравил победителей председатель совета БФ «Металлург», начальник управления делами и социальным развитием ММК Алексей Коваленко.

Магнитогорск, Елена Васильева

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