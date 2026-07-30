В Челябинске отменили тестирование сирен на фоне опасности по БПЛА

В Челябинске администрация города отменила запланированный на 30 июня тест сирен оповещения. Напомним, что сегодня утром в регионе действует режим беспилотной опасности.

Напомним, что 30 июля в 11:00 на протяжении 30-40 секунд должны были звучать сирены в поселках Шагол, Пригородном и Западном, микрорайонах Чурилово, Парковом и Парковом-2, а также в ЖК «Александровский» и «Ньютон».

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, ранее из вышеуказанных локаций поступали сообщения от граждан о том, что сирены слышно плохо. Поэтому сигнал усилили 24 дополнительными точками оповещения. 30 июля новые точки должны были протестировать. О новой дате проверки сирен пока не сообщалось.

Отметим, что режим беспилотной опасности в Челябинской области пока продолжает действовать.

Челябинск, Елена Васильева

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