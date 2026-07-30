В Челябинской области подростков, уплывших на плоту, пришлось выручать спасателям

В Челябинской области спасатели нашли и доставили домой двух подростков 17 и 18 лет. Ребята 29 июля около 20:00 уплыли на плоту и к 11 часам вечера не вернулись обратно. Связи с ними не было, спасательных жилетов на подростках также не оказалось, – сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сообщение поступило в ПСС, спасатели выехали на поиски и около часа ночи обнаружили подростков на противоположном берегу озера в камышах. Плот унесло течением. Подростков доставили на берег на лодке и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.

Помощь спасателей понадобилась день назад 14 отдыхающим на озерах Челябинской области, – сообщала ПСС на своей странице ВКонтакте. На озере Тургояк спасатели Миасского ПСО помогли ребёнку, которого унесло на сапборде, а на обратном пути обнаружили еще двух сапбордистов без спасательных жилетов, мужчину с подростком, и доставили их до берега.

На озере Увильды спасатели Мобильного поисково-спасательного отряда эвакуировали шестерых отдыхающих на лодках и сапбордах к берегу. Ещё пять человек на сапбордах спасатели Мобильного отряда совместно с сотрудниками пожарной части доставили на берег с озера Сугояк.

В ПСС отмечают, что все отдыхающие были без спасательных жилетов, и только счастливая случайность помогла избежать трагедии.

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