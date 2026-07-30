ММК-МЕТИЗ начал производство нового вида проволоки для габионных конструкций

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ», входит в Группу ММК) изготовил опытную партию низкоуглеродистой термически обработанной оцинкованной проволоки специального назначения для габионных конструкций. Данная продукция обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Предприятие произвело проволоку диаметром 2,7 мм и 3,4 мм по техническим условиям ТУ 24.34.11-218-00187240-2022 с учетом главного требования заказчика – суженного диапазона допуска на диаметр. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте внешних коммуникаций ММК, перед специалистами ММК-МЕТИЗ стояла задача организовать технологический цикл таким образом, чтобы подобрать точный размер заготовки и гарантировать строгие геометрические параметры нанесения оцинкованного покрытия.

Готовая проволока полностью соответствует нормативной документации и спецификациям, установленным потребителем.

Габионные конструкции – это объёмные сооружения из металлической сетки, заполненной камнем, щебнем, галькой или другими природными материалами. Такие конструкции применяются в современном строительстве для укрепления откосов, берегов водоемов, создания подпорных стен и ландшафтного дизайна. Использование качественной оцинкованной проволоки гарантирует долговечность и устойчивость габионных конструкций.

«Освоение выпуска проволоки с суженным диапазоном допуска – яркий пример того, как мы адаптируем производственные возможности под запросы партнеров. Наши специалисты проявили высокий профессионализм, чтобы в точности соблюсти все строгие требования заказчика. Для нас важно не просто производить метизы, а предлагать рынку технологичные решения, которые повышают надежность строительных конструкций и объектов инфраструктуры», – отметил директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.

Отметим, что ММК-МЕТИЗ продолжает расширять ассортимент и укреплять позиции на внутреннем рынке, осваивая новые виды продукции и совершенствуя технологические процессы.

Магнитогорск, Елена Васильева