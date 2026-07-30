В Верхнем Уфалее спасли мужчину, отравившегося выхлопными газами

Электромонтеру, прибывшему для откачки работ на очистных сооружениях, стало плохо. Мужчина спустился в помещение насосной станции, где запустил мотопомпу. Через некоторое время из-за скопившихся выхлопных газов в замкнутом пространстве ему стало плохо.

Мужчина попытался самостоятельно выбраться наверх по металлической лестнице, но не смог. Прибывшие сотрудники МЧС России обнаружили пострадавшего без сознания. Специалисты вытащили его на поверхность и до приезда скорой обеспечили ему подачу кислорода с помощью спасательного комплекта, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Медицинская бригада, прибывшая на место, немедленно приступила к реанимационным действиям. После этого работника отвезли в центральную городскую больницу.

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