В поселке Красный Яр на озере Светлом утонул мужчина 1972 года рождения.

Как сообщает МЧС, погибший в компании еще одного мужчины отдыхал на берегу водоема. В какой-то момент пошел купаться один, но из воды не вернулся. По предварительным данным, погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

Тело мужчины было обнаружено спасателями Локомотивного поисково-спасательного отряда и извлечено с глубины двух метров на расстоянии пяти метров от берега. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

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