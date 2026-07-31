В Челябинской области отменили режим опасности по БПЛА

В Челябинской области снят режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МОБ регеиона.

Предупреждение об опасности атаки БПЛА было объявлено сегодня в 08.34.

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