Сильные дожди и ливни ожидаются на Южном Урале

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Как сообщает региональное управление МЧС, ночью и днем 1 и 2 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.

В МЧС призвали быть осторожными при ухудшении погоды: во время грозы не укрываться под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов, остановок, линий электропередачи и неустойчивых конструкций.

Автомобилистам советуют не парковать машины под деревьями и вблизи слабо закрепленных конструкций, на дорогах снизить скорость и увеличить дистанцию.

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