В Магнитогорске в суд уходит дело оператора мошеннического сим-бокса

В Магнитогорске следователями закончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании сим-бокса и обеспечении его функционирования.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый 2001 года рождения из корыстных побуждений добровольно согласился объединиться с неустановленными лицами в преступную группу с целью совершения незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика и обеспечения его функционирования для совершения иных преступлений.

Организаторы преступной схемы сначала обеспечивали обвиняемого партиями сим-карт, которые необходимо было активировать, а впоследствии предложили установить в квартире оборудование, необходимое для запуска узла связи. Фигурант, выступая в роли оператора абонентского терминала пропуска трафика, за денежное вознаграждение обеспечил соучастникам возможность бесперебойного функционирования и использования оборудования.

В результате противоправной деятельности у четырёх потерпевших из разных регионов России было похищено свыше 1,9 миллиона рублей.

В октябре 2025 года деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску при силовой поддержке ОМОН «Сталь» Управления Росгвардии.

В ходе обыска в квартире обвиняемого оперативники обнаружили и изъяли сим-бокс, предназначенный для пропуска трафика, роутеры, адаптеры для сим-карт, слоты, а также сим-карты в количестве более 1000 штук и сотовые телефоны, использовавшиеся для активации сим-карт.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Магнитогорск, Елена Васильева

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