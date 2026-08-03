В нескольких городах Челябинской области за последние дни выпала практически месячная норма осадков

В Министерстве экологии рассказали о ситуации в регионе в связи с сильными ливнями.

В Верхнем Уфалее и Карабаше за прошедшие выходные и ночь понедельника, 3 августа, выпала почти месячная норма осадков. Более или почти половина месячной нормы за тот же период – в Миассе, Мирном, Нязепетровске, Златоусте и Верхнеуральске. В столице Южного Урала выпало 67 % от месячного показателя.

В Каслинском и Кусинском муниципальных округах подтоплены участки и дома. В селе Воскресенское подтоплено 40 земельных участков, из них 17 домовладений; в п. Магнитка – более 34 приусадебных участков. Ранее сообщалось об ограничении движения автотранспорта в Кусинском МО в районе поселка Магнитка и на 11 км автодороги Куса – Нязепетровск.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления и собственников ГТС, уровни воды за прошедшие сутки более чем на 10 см увеличились в Зюраткульском, Малосаткинском, Долгобродском, Верхнеуфалейском и Нижнейфалейском, Большетесминском и Малотесминском водохранилищах, а также Поликарповском городском пруду. В ближайшие сутки на реках области также ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков, – отметили в Минэкологии региона.

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