Облсуд рассмотрит дело челябинцев, устроивших нарколабораторию, магазин и притон

В преступную группу наркодельцов входили пять человек 21-22 лет. В Челябинске в квартире по ул. 40 лет Победы они оборудовали лабораторию и наладили продажу синтетических наркотиков через интернет-площадку путем размещения «закладок».

В ходе обысков и обследований участков местности было изъято более 700 гр. синтетического наркотика, оборудование для его производства, упаковочные материалы и средства связи.

Кроме того, один из обвиняемых систематически предоставлял квартиру для потребления наркотических средств, а также склонял к потреблению наркотиков одного из участников группы.

Участникам группы предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств),ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств).

Все обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube