В Озерске сотрудник банка ввел в заблуждение пенсионерку при оформлении вклада

В Озерске суд встал на сторону пенсионерки, введенной в заблуждение сотрудником банка.

Женщина пришла в кредитное учреждение, чтобы заключить договор банковского вклада с гарантированным регулярным доходом, однако ей на подписание был предоставлен договор страхования жизни. Пенсионерка, не обладая специальными познаниями в области финансов, полагала, что заключает договор банковского вклада. Введенная в заблуждение, она уплатила страховую премию в размере 121 000 рублей, которые, как ей казалось, она вносит в качестве суммы вклада.

Суд пришел к выводу, что сотрудник банка не предоставил потребителю полную и достоверную информацию о природе заключаемого договора.

Договор страхования признан недействительным, с банка в пользу клиентки взысканы уплаченная страховая премия, штраф и компенсация морального вреда.

Решение не вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Челябинской области.