В подтопленном поселке Магнитка проведут вакцинацию от гепатита А

В Кусинском районе после подтопления жителям не рекомендуют пить воду из-под крана. Безопасной считается только кипяченая либо бутилированная вода, предупредили граждан в администрации МО.

Там также отметили, что для жителей поселка Магнитка организуют иммунизацию от гепатита А. С завтрашнего дня будут организованы подворовые обходы жителей по списку, также за прививкой можно обратиться в магнитскую поликлинику самостоятельно.

Напомним, в Кусинском районе с пятницы 31 июля был введен режим повышенной готовности в связи с обильными осадками и подъемом воды в реках. В поселке Магнитка вода подтопила приусадебные участки, был закрыт проезд по нескольким мостам из-за перелива воды. Также были открыты и оборудованы пункты временного размещения в Магнитской средней школе. Разместиться в ПВР по данным на понедельник, пожелала одна семья из трех человек, остальные отказались от ПВР.

В Кусе были подтоплены три приусадебных участка возле реки Сарайка, а из-за подъема уровня воды в реке Куса временно в целях безопасности был перекрыт мост.

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