В Челябинске тушат сильный пожар на складе алкоголя

В Челябинске сегодня днём загорелся склад алкогольной продукции на улице Игуменка. Горел алкоголь, была угроза что огонь перекинется на соседнее складское здание. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 200 кв метров.
В тушении были задействованы 24 человека, 6 единиц техники. К месту ЧП был направлен пожарный поезд ЮУЖД.
К 15:30 на месте пожара было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Причину пожара предстоит установить специалистам.
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