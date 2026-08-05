В Челябинске тушат сильный пожар на складе алкоголя

В Челябинске сегодня днём загорелся склад алкогольной продукции на улице Игуменка. Горел алкоголь, была угроза что огонь перекинется на соседнее складское здание. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 200 кв метров.

В тушении были задействованы 24 человека, 6 единиц техники. К месту ЧП был направлен пожарный поезд ЮУЖД.

К 15:30 на месте пожара было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube