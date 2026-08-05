Эффект линзы – дознаватели назвали возможную причину пожара на складе алкоголя

Сотрудники дознания и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России отработали на месте масштабного пожара на складе алкогольной продукции.

По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить воспламенение паров спиртосодержащей жидкости при разгерметизации тары от фокусировки солнечных лучей. То есть сработал эффект линзы, поясняют в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, пожар на открытой территории склада произошел сегодня в Челябинске на улице Игуменка. Горела алкогольная продукция. Пожар был локализован на площади 200 кв. метров. Пострадавших нет.

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