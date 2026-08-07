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В Челябинской области отменён режим беспилотной опасности

В Челябинской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Об этом сообщает МОБ региона.

Режим действовал менее двух часов.

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