В Магнитогорске две женщины судились из-за непроданного котенка

В Магнитогорске Орджоникидзевский райсуд рассматривал дело о защите прав потребителей. Иск подала местная жительница, которая покупала у ответчицы котенка породы мейн-кун. В мессенджере женщины договорились, что котенок стоит 300 тысяч, для резервирования животного покупательница перевела продавцу 100 тысяч рублей.

Однако после получения денежных средств ответчик перестала отвечать на сообщения и телефонные звонки, животное новой хозяйке не передала, результаты тестов на генетические заболевания (о которых они договаривались ранее) не прислала. Тогда покупательница котенка обратилась в суд. Она заявила что нарушены ее парва как потребителя, товар она не получила, потребовала взыскать с ответчицы 100 тысяч рублей, которые были ей уплачены, неустойку в размере 37000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., штраф в размере 50 %.

Владелица котят заявила в суде, что животными не торгует и все требования о неустойке, штрафах и моральном вреде должны быть отклонены. Суд же пришел к другому выводу – изучив представленную переписку женщин, аккаунты ответчицы в соцсетях, где указано, что она занимается разведением и продажей животных на постоянной основе и является владелицей питомника.

В итоге суд постановил взыскать с заводчицы денежные средства, уплаченные за котенка в размере 100 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 865 рублей 75 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 57 932,88 руб., в удовлетворении требований в остальной части отказано. В доход местного бюджета с ответчицы взыскана государственная пошлина в размере 7 326 рублей. Решение суда вступило в законную силу, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Челябинской области.

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