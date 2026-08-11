На Челябинск обрушился залповый ливень: выпала месячная норма осадков

В Челябинске минувшей ночью за несколько часов выпала месячная норма осадков (60 мм). Ситуация усугублялась сильным ветром.

Коммунальные службы с 4 часов утра борются с последствиями стихии. Бригады МКУ «ЭВИC» устраняют подтопления в городе. За это время в диспетчерскую службу поступила 21 заявка, сообщает пресс-служба администрации города.

Основная причина подтоплений – засорение дождевых решёток мусором, ветками и листьями, смытыми залповым ливнем. На большинстве участков вода уже ушла. В работе специалистов улица Валдайская, переулок Передовой, пересечение улиц Братьев Кашириных и Академика Королева, а также Труда около зоопарка.

Из-за сильных порывов ветра произошло частичное отключение электроснабжения в поселках Смолино и Новосинеглазово. В ЕДДС города поступило 19 обращений от жителей о различных последствиях шторма, отметили в мэрии.

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