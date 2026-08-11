В Кыштыме у сестры погибшего участника СВО обманом похитили 4,5 миллиона рублей

Жительница Кыштыма лишилась крупной денежной суммы из-за мошенников.

Женщина рассказала в полиции, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником администрации городского округа и сообщил о якобы принятом решении об установке памятной доски с именем её брата – участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга. В подтверждение своих слов злоумышленник направил макет доски, который потерпевшая согласовала.

Далее разговор перешел на тему страховых выплат, положенных членам семьи погибшего. После того как женщина подтвердила получение денег, собеседник под предлогом оформления документов запросил персональные данные, включая паспортные.

Затем потерпевшей поступили звонки от лиц, выдававших себя за сотрудников портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что её личный кабинет подвергся взлому, а ей якобы грозит уголовное преследование. Находясь под психологическим давлением, горожанка сняла со счёта 4,5 миллиона рублей, упаковала наличные в пакет и передала их прибывшему курьеру. Только после этого она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следственным отделом МО МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

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