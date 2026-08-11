В Челябинске подтопило жилой комплекс. Вода стоит в подвалах

В Челябинске из-за обильных осадков подтопило многоквартирные дома в жилом комплексе «Твоя привилегия». Водой залиты дворы, подвалы. Жители первых этажей сообщали, что вода проникла в дома.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Евгений Кычев. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, сотрудники застройщика и управляющей организации устраняют последствия – откачивают воду.

Напомним, минувшей ночью в Челябинске выпала почти месячная норма осадков – 60 мм.

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