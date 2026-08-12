Индустриальный парк ММК отмечает юбилей

Индустриальный парк Магнитогорского металлургического комбината отмечает юбилей – ему исполняется десять лет. Сегодня площадка входит в число аккредитованных минпромторгом России индустриальных парков.

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее общество ММК и ММК-МЕТИЗ – было создано 12 августа 2016 года на территории калибровочного завода. Уже в 2017 году управляющая компания прошла аккредитацию министерства промышленности и торговли РФ, что открыло резидентам доступ к государственным мерам поддержки.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев назвал индустриальный парк эффективным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, который повышает инвестиционную привлекательность Магнитогорска.

У истоков проекта стоял Владимир Дрёмов, который сейчас работает главным специалистом по профориентационной работе ПАО «ММК». Он курировал создание площадки, затем возглавил её и руководил индустриальным парком почти восемь лет – до 2024 года.

«Индустриальный парк – это не только новые предприятия и современное производство, но и, в первую очередь, новые рабочие места для жителей нашего города. Создавая эту площадку, мы стремились дать мощный импульс для развития кадрового и промышленного потенциала Магнитогорска. Сегодня в компаниях-резидентах трудятся более 1200 человек», – отметил Владимир Дрёмов.

Резиденты индустриального парка пользуются федеральными и региональными мерами поддержки. Для них установлены нулевые ставки налогов на имущество, землю и транспорт. Стоимость аренды на площадке на 20-30% ниже среднерыночного уровня по Магнитогорску.

Результаты работы парка отмечены в исследовании аналитического центра «Эксперт», охватившем 50 ведущих инвестиционных площадок России. По итогам 2025 года ММК-Индустриальный парк занял 13-е место по клиентоориентированности и девятое – по вкладу в региональную экономику. Управляющая компания также вошла в топ-10 по вкладу в национальный бюджет и заняла 12-е место по экономической эффективности благодаря росту выручки и высокой рентабельности.

Магнитогорск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42