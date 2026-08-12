Редкий гриб обнаружили на Таганае – он напоминает рыбью икру или мелкий град

В национальном парке Таганай показали новый вид грибов. Он выглядит как рыбья икра, кладка яиц беспозвоночных или мелкие градины.

Этот гриб из весьма редкого рода Пениофорелла распространенного класса грибов Агарикомицетов. В роду всего 27 видов. Сотрудники нацпарка сфотографировали гриб пениофорелла претермисса – новый вид на Таганае. Встречается он на древесном опаде и гнилых остатках на почве.

Гриб не ядовит, но подтверждение его съедобности отсутствуют, сообщается на странице нацпарка ВКонтакте.

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