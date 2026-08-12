Замдиректора магазина похищала деньги из кассы через фиктивные возвраты

Замдиректора одного из магазинов в Челябинске похищала деньги из кассы.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности. 29-летняя заместитель директора одного из сетевых магазинов в период с 5 по 13 июля использовала служебный доступ к программе. Она находила чеки на товары, оплаченные наличными, оформляла фиктивные возвраты и забирала деньги. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Дело рассмотрит Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Елена Васильева

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