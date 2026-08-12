Россельхознадзор призывает предотвращать контакты свиней со свинокомплексов с дикими кабанами – в том числе силами охотников

Россельхознадзор призывает полностью прекратить контакты свиней со свиноводческих хозяйств с диким поголовьем кабанов.

Как сообщает Уральское управление ведомства, соответствующий вопрос был рассмотрен на совещании министерства экологии Челябинской области, посвященном летне-осеннем и осенне-зимнем периодах охоты на пернатую дичь.

Речь на совещании шла о государственном надзоре и регулировании использования объектов животного мира и среды их обитания, о необходимости соблюдения требований при проведении охоты, а также об эпизоотической ситуации в регионе и мерах по предупреждению особо опасных болезней животных.

Заместитель руководителя ведомства Алексей Чирков в своем выступлении выразил обеспокоенность и просил уделить повышенное внимание буферным зонам вокруг свинокомплексов. По его словам это нужно для того, чтобы исключить случаи нахождения там диких кабанов.

Чирков предложил рассмотреть вопрос проведения комплекса совместных мероприятий с ветслужбой и охотниками, которые позволят исключить присутствие кабанов в буферных зонах свиноводческих хозяйств, тем самым принять превентивные меры по недопущению контакта животных содержащихся в хозяйствах и работников предприятий с дикой фауной переносчиками опасных заболеваний свиней и других животных.

Челябинск, Елена Васильева

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