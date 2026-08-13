В Челябинской области отменён режим беспилотной опасности

В Челябинской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Об этом сообщает МОБ региона.
Напомним, режим действовал чуть более 2 часов.
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© 2026, РИА «Новый День»
российское информационное агентство 18+
В Челябинской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Об этом сообщает МОБ региона.
Напомним, режим действовал чуть более 2 часов.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»
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